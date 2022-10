Foot - Mercato - PSG

PSG : Recruté par Luis Campos, il se livre sur son adaptation

Publié le 2 octobre 2022 à 15h45 par Bernard Colas

À l’occasion du match contre l’OGC Nice (2-1) ce samedi soir, Fabian Ruiz enchaînait une deuxième titularisation de suite, après la rencontre face à l’OL (1-0) avant la trêve internationale. Après le coup de sifflet final, le milieu espagnol s’est livré sur le début de son aventure parisienne.

Arrivé cet été au PSG, Fabian Ruiz enchaînait une seconde titularisation de suite ce samedi face à l’OGC Nice (2-1) après la rencontre contre l’OL (1-0) avant la trêve internationale. Dans l’entrejeu, l’international espagnol profitait de l’absence de Marco Verratti pour grappiller du temps de jeu et reprendre du rythme, de quoi satisfaire le principal intéressé.

« En vérité, je me sens de mieux en mieux »

« Je suis arrivé à Paris avec un manque de préparation, en m'entraînant seul et sans toucher au ballon. Petit à petit, je retrouve du rythme, en enchainant les matches pendant 60-70 minutes. En vérité, je me sens de mieux en mieux, je continue de travailler du mieux possible et je me sens bien », a confié Fabian Ruiz au micro de PSGTV .

« Je suis content de mon match »