PSG : A peine arrivé, Fabian Ruiz interpelle Galtier

Publié le 10 septembre 2022 à 19h45 par Hugo Chirossel

Alors que le PSG s’est imposé ce samedi lors de la réception de Brest (1-0), Fabian Ruiz a pu disputer ses premières minutes sous les couleurs parisiennes depuis son arrivée en provenance de Naples. L’international espagnol est satisfait de ses débuts, mais il n'est pas venu pour faire de la figuration et compte bien se battre pour une place de titulaire.

Le Paris Saint-Germain continue sur sa lancée. Le PSG s’est imposé au Parc des Princes ce samedi lors de la réception de Brest (1-0), grâce à un but de Neymar, son huitième depuis le début de la saison en championnat. C’est la sixième victoire des Parisiens en sept rencontres, qui reprennent la première place du classement devant le RC Lens.

Grande première pour Fabian Ruiz

Cette rencontre a également été l’occasion de voir Fabian Ruiz évoluer pour la première fois sous les couleurs du PSG. Arrivé cet été en provenance de Naples, l’international espagnol a remplacé Marco Verratti à la 63e minute et a donc pu jouer environ une trentaine de minutes avec ses nouveaux coéquipiers.

« Donner le meilleur de moi-même et m’inscrire comme titulaire »