Mercato - PSG : Galtier a raison de tout miser sur Donnarumma

Publié le 10 septembre 2022 à 16h30 par Axel Cornic mis à jour le 10 septembre 2022 à 16h35

Après une saison emplie de doutes, le Paris Saint-Germain a décidé de faire taire les débats et d’installer donc un seul véritable titulaire au poste de gardien de but. Il s’agit de Gianluigi Donnarumma, avec Keylor Navas qui a failli retrouver une place de numéro 1 au Napoli cet été, mais qui devra se contenter de jouer les doublures au moins jusqu'au prochain mercato hivernal.

C’est l’une des grosses polémiques de la saison dernière. Avant chaque match, on se demandait qui allait garder les cages du PSG, avec Mauricio Pochettino qui n’a jamais défini un véritable titulaire. Une tradition oubliée avec le départ de l’Argentin et l’arrivée de Christophe Galtier ainsi que de la nouvelle direction parisienne, qui a décidé d’installer Gianluigi Donnarumma comme seul titulaire au poste de gardien. Un coup dur pour Keylor Navas, qui a semblé vouloir retrouver un club capable de lui offrir un poste de numéro 1 lors du mercato estival. Le Napoli a semblé un moment pouvoir être ce club, mais l’opération est finalement tombée à l’eau lors des derniers jours du marché des transferts.

La Napoli a raté son coup avec Navas...

Ces derniers jours le Napoli a expliqué la raison de cet échec, rejetant la faute sur un PSG qui aurait eu un désaccord avec Keylor Navas. « Nous aurions pu faire venir un gardien de haut niveau à Naples pour encadrer Meret. Ils n'ont pas trouvé un accord sur le salaire du joueur, qui touche 15M€ brut par an » a révélé tout récemment le directeur sportif napolitain Cristiano Giuntoli, dans un entretien accordé à Il Corriere dello Sport .

Et ne va pas revenir à la charge cet hiver

Pendant un temps, cet échec a semblé n’être que passager, avec le Napoli qui pouvait revenir à la charge lors du mercato hivernal. Pourtant, cette porte de sortie semble s’être définitivement fermée pour Keylor Navas. « Non, nous ne retenterons pas en janvier. Nous accordons notre confiance à Meret. Nous sommes heureux qu'il soit resté » a assuré Giuntoli, lors de cette même interview accordée à Il Corriere dello Sport . Un scénario confirmé par Sport Mediaset , qui parle d’une prolongation imminente d’Alex Meret, appelé à être le seul numéro 1 du Napoli dans les années à venir.

Donnarumma, l’avenir du PSG