PSG, Real, Chelsea… Ça se confirme pour le transfert de Nkunku

Publié le 2 octobre 2022 à 14h45 par Bernard Colas

Ciblé par plusieurs cadors européens en vue du prochain mercato estival, dont le PSG, Christopher Nkunku semble prendre le chemin de Chelsea. Les Blues ont en effet l’avantage dans ce dossier, mais la formation anglaise voudrait encore négocier le prix de l’international français avec Leipzig malgré sa clause libératoire de 60M€.

Annoncé dans le viseur du PSG et du Real Madrid ces derniers mois, Christopher Nkunku pourrait finalement filer à l’anglaise. Selon les récentes informations divulguées par Sport BILD , The Daily Telegraph ou encore CBS Sports , l’international français aurait déjà passé sa visite médicale à Francfort courant septembre dans le cadre d’un futur transfert à Chelsea. De son côté, RMC a évoqué l’existence d’un accord de principe entre les deux parties, mais rien n’aurait été signé pour autant.

Chelsea veut négocier

Sur CaughtOffside , le journaliste Fabrizio Romano a clarifié la situation de Christopher Nkunku, sous contrat jusqu’en 2026 avec Leipzig. « D'après ce qu'on m'a dit, Nkunku a passé une visite médicale avec Chelsea - ce n'était pas une visite médicale personnelle, le personnel de Chelsea était là, et c'était pour Chelsea , a indiqué le journaliste. Cela ne signifie pas que c'est une affaire conclue, la visite médicale a eu lieu il y a quelques semaines, et Chelsea a envoyé une proposition au joueur, qui est satisfait. Mais avec le RB Leipzig, il y a encore du travail à faire pour trouver un accord .»

Le PSG et les autres clubs distancés