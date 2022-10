Foot - Mercato - RC Lens

Mercato : Le RC Lens s’enflamme pour l’opération Clauss

Publié le 2 octobre 2022 à 18h00 par Thibault Morlain

Cet été, Jonathan Clauss a donc quitté le RC Lens et rejoindre l’OM. La fin d’une belle histoire pour l’international français chez les Sang et Or. En effet, Clauss a rejoint le nord de la France en étant inconnu du grand public et il a réussi à atteindre l’équipe de France. De quoi réjouir au plus haut point la direction lensoise.

En deux saisons, Jonathan Clauss a connu une ascension fulgurante sous le maillot du RC Lens. Arrivé de deuxième division allemande, il s’est imposé comme le meilleur au poste d’arrière droit en Ligue 1. Pendant deux ans, Clauss a rayonné du côté de Bollaert, de quoi lui permettre de découvrir l’équipe de France. Et cela lui a également permis de rejoindre l’OM cet été.

« C'est une histoire incroyable »

Bien que le RC Lens a donc perdu Jonathan Clauss cet été, les Sang et Or n’en restent pas moins très heureux de l’opération réalisée avec lui. Pour Footmercato , Florent Ghisolfi, directeur sportif lensois, a expliqué : « Un transfert dont je suis le plus fier ? c'est très difficile de n'en citer qu'un. Parce que sur chaque transfert, on s'investit comme si c'était le plus important. Si on prend l'exemple de Jonathan Clauss, pris en D2 allemande et qui atteint l’Equipe de France, c'est une histoire incroyable évidemment ».

« Mais si je dois n'en citer qu’un… »