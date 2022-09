Foot - Mercato - OM

OM : L’OM plutôt que Chelsea, Clauss revient sur son mercato

Publié le 22 septembre 2022 à 00h00 par Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, les recrues ont été nombreuses à l’OM. Pablo Longoria s’est activé pour renforcer en conséquence l’équipe d’Igor Tudor. Et l’une des priorités était de recruter Jonathan Clauss. Cela a été chose faite, un accord a été trouvé avec le RC Lens et l’international français a posé ses valises à l’OM. D’ailleurs, le néo-Marseillais a livré de nouvelles confidences sur son mercato et son choix de rejoindre Marseille.

Dans le schéma de jeu d’Igor Tudor, les pistons sont très importants. Par conséquent, l’OM a dû se renforcer à droite et à gauche. Ainsi, Jonathan Clauss avait notamment été érigé en priorité pour le couloir droit. Et après de longues négociations avec le RC Lens, Pablo Longoria a fini par trouver un accord pour le transfert de l’international français. Clauss a donc rejoint l’OM et c’est un rêve qui est devenu réalité pour lui étant donné qu’il pourra notamment jouer la Ligue des Champions. Et sur la Canebière, il a également l’occasion de continuer à se montrer aux yeux de Didier Deschamps en vue de la Coupe du Monde.

Clauss a snobé Chelsea

Ces critères ont d’ailleurs pesé au moment de prendre une décision pour Jonathan Clauss. En effet, il n’y avait pas que l’OM. L’Atlético de Madrid, Manchester United et Chelsea étaient également intéressés. D’ailleurs, pour Infosport +, Clauss a confirmé pour les Blues, mais il ne souhaitait pas prendre la direction de Londres : « Je ne voulais pas signer à Chelsea pour dire un jour j’ai signé à Chelsea ».

« Marseille a coché toutes les cases que je recherchais »