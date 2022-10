Foot - Mercato - OM

OM : Ces cracks qui ont échappé à l’OM

Publié le 2 octobre 2022 à 13h00 par Thibault Morlain

Au contraire du PSG ou de l’OL, l’OM a énormément de mal avec son centre de formation. En effet, les pépites qui réussissent à s’imposer en équipe première sont rares. Il y a eu Samir Nasri et plus récemment Maxime Lopez et Boubacar Kamara. Pourtant, la région marseillaise regorge de grands talents, qui ont toutefois échappé à l’OM. Et ils sont nombreux dans ce cas là.

A l’occasion d’un entretien à La Provence , Pablo Longoria l’a annoncé : il veut remettre la formation au centre du projet de l’OM. En effet, le club phocéen a énormément de mal à faire sortir des cracks de son centre de formation. A côté de cela, plusieurs joueurs, natifs pourtant de Marseille et sa région, réussissent à émerger dans d’autres clubs. Un problème que Pablo Longoria veut donc résoudre et empêcher à l’avenir.

Simakan, Fofana, Boga…

Il faut dire que les cracks qui ont échappé à l’OM sont nombreux. Pablo Longoria a d’ailleurs cité 3 exemples bien précis : Momahed Simakan, Wesley Fofana et Jérémie Boga. Le premier cité, aujourd’hui au RB Leipzig, a pourtant évolué à l’OM dans les catégories de jeunes. Toutefois, cela ne s’est pas bien passé pour lui et s’est du côté de Strasbourg que Simakan a été formé et s’est révélé. Fofana a lui affolé le dernier mercato, devenant l’un des défenseurs les plus chers de l’histoire suite à son transfert à Chelsea. Révélé à l’ASSE, il a également échappé à l’OM, lui qui est pourtant né dans le cité phocéenne. C’est également le cas de Jérémie Boga, aujourd’hui à l’Atalanta Bergame. Egalement né à Marseille, l’ailier ivoirien a filé entre les mailles de l’OM, étant parti très jeune du côté de Chelsea.

… et Zinedine Zidane

Et ce ne sont pas les seuls exemples. En effet, la liste est encore longue. On peut notamment citer les frères Hernandez, Lucas et Théo. Eux aussi sont nés à Marseille, mais les deux internationaux français ont ensuite pris la direction de l’Espagne où ils ont été formés à l’Atlético de Madrid. Et bien évidemment, il y a aussi le cas Zinedine Zidane. Tout Marseille vibre pour lui. Pourtant, le légendaire numéro 10 de l’équipe de France n’a jamais porté le maillot de l’OM, lui l’enfant de La Castellane. En effet, c’était du côté de Cannes que Zizou était parti faire sa formation avant d’éclater au plus haut niveau et lancer sa carrière notamment à Bordeaux puis à la Juventus et bien évidemment le Real Madrid.