Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria se lâche sur son avenir

Publié le 2 octobre 2022 à 10h15 par La rédaction

Arrivé lors de l’été 2020 en tant que directeur du football, cela fait maintenant plus de deux ans que Pablo Longoria est à l’OM. Propulsé au rang de président seulement six mois plus tard, l’Espagnol a une idée bien précise de ce qu’il veut réaliser à Marseille. Si le poste peut être difficile à assumer, il dit se sentir de mieux en mieux.

Après un mercato agité, l’Olympique de Marseille a parfaitement débuté sa saison en championnat. L’OM est deuxième au classement, à deux points du PSG et reste invaincu en Ligue 1. Une satisfaction pour Pablo Longoria, qui au-delà de l’effectif a également fait bouger les choses en interne.

« J’ai une équipe de direction qui me donne beaucoup de confiance »

Le président marseillais s’est entouré de personnes comme Javier Ribalta ou Pablo Iriondo, ce qui l’aide au quotidien : « Chaque jour, je me sens mieux. Spécialement parce que j’ai une équipe de direction qui me donne beaucoup de confiance, qui est bien préparée. On commence à faire des changements qui nous mènent vers ce que je veux construire depuis le premier jour », a confié Pablo Longoria à La Provenc e.

« Je vois une évolution »