Sanchez, Clauss… La surprenante annonce de Longoria sur le mercato

Publié le 2 octobre 2022 à 09h00 par Thomas Bourseau

Cela devient désormais une habitude. Quand vient le mercato, Pablo Longoria se trouve dans son élément. Très actif sur le marché cet été, le président de l’OM a pu considérablement renforcer l’effectif d’Igor Tudor qui fait des merveilles en Ligue 1. De quoi tirer des conclusions sur le recrutement ? Pas encore selon Longoria.

Comme ce fut le cas lors de son premier mercato estival en tant que président de l’OM en 2021, Pablo Longoria s’est une nouvelle fois montré particulièrement actif sur le marché des transferts à l’intersaison. Plus d’une dizaine de joueurs ont déposé leurs valises dans la cité phocéenne et pas des moindres.

Clauss, le chouchou de Tudor et Sanchez la superstar…

Joueur phare du RC Lens la saison passée, ce qui lui a notamment valu d’être convoqué en Équipe de France par Didier Deschamps, Jonathan Clauss a débarqué à la Commanderie en juillet dernier et fait le bonheur de son entraîneur Igor Tudor en tant que piston que ce soit dans le couloir droit de la défense ou sur le flanc gauche. Outre Clauss, il y a un grand nom de la dernière décennie qui a rejoint l’OM. Passé par le FC Barcelone, Arsenal, Manchester United et plus récemment à l’Inter, Alexis Sanchez a déjà fait vibrer les supporters de l’OM de par ses 4 buts inscrits depuis son arrivée.

«On doit toujours évaluer un mercato au mois de juin»