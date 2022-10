Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Au coeur des spéculations, il annonce la couleur

Publié le 2 octobre 2022 à 05h45 par Thomas Bourseau

En raison de son inconstance et de son échauffourée avec Igor Tudor lors de la pré-saison, certains se demandent si l’avenir de Gerson est radieux du côté de l’OM alors qu’il attiserait les convoitises en Angleterre. Pour autant, le Brésilien est à la maison à Marseille et a tenu à le faire savoir.

Lors des dernières semaines de la saison passée, Gerson marchait littéralement sur l’eau et était tout bonnement devenu incontournable dans le onze de départ de Jorge Sampaoli. Cependant, le milieu de terrain brésilien est beaucoup plus inconstant depuis le début de cet exercice qui n’avait pas démarré de la meilleure des manières.

Une irrégularité criante cette saison

En effet, pour rappel, lors du stage de pré-saison, Gerson avait eu un désaccord avec le nouvel entraîneur Igor Tudor et une altercation en aurait découlé. Non écarté du groupe, le Brésilien peinait tout de même à reprendre ses marques et il a même été question d’un potentiel départ de l’OM alors qu’Aston Villa serait en embuscade.

«Je travaille tous les jours, je suis content d’être à Marseille»