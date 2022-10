Foot - Mercato - OM

Tudor, malaise... L'avenir de Gerson est scellé

Publié le 1 octobre 2022 à 21h00 par Pierrick Levallet

Cette saison, Gerson traverse une passe plutôt délicate à l’OM. Le Brésilien ne fait pas l’unanimité aux yeux d’Igor Tudor et ferait donc l’objet de quelques rumeurs quant à son avenir. Toutefois, le père et agent a déjà mis les choses au clair quant à la situation de Gerson. Et le joueur de 25 ans en a rajouté une couche.

Gerson ne traverse pas sa meilleure période à l’OM depuis le début de saison. Pas jugé indispensable aux yeux d’Igor Tudor, le Brésilien est parfois mis de côté par le technicien croate. Le joueur de 25 ans vivrait très mal sa situation et pourrait donc accepter de partir dès cet hiver. Dans cette optique, Aston Villa, toujours très intéressé, pourrait revenir à la charge pour Gerson. Cependant, le père et agent du Brésilien a mis les choses au clair quant à l’avenir de l’ancien de Flamengo.

«Nous sommes vraiment très heureux à l’Olympique de Marseille»

« La situation est la suivante. Nous sommes des salariés de l’OM. Si le club pense que Gerson doit être vendu, nous écouterons le club. Mais notre volonté est de poursuivre l’aventure à l’Olympique de Marseille. J’ai un message à faire passer pour le futur de Gerson. Il est un salarié de l’OM. Si le veut que l’on parte, on partira. Mais si le club veut que l’on reste, on restera. Nous sommes vraiment très heureux à l’Olympique de Marseille » a confié Marcao au cours d’un entretien à SportMed TV . Le principal intéressé en a d’ailleurs rajouté une couche sur le sujet.

«Je suis content d’être ici»