Foot - Mercato - OM

OM : Un transfert colossal programmé pour cet hiver ?

Publié le 29 septembre 2022 à 02h45 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors qu’il a perdu sa place de titulaire cette saison à l’OM, Gerson ne serait plus du tout aussi épanoui que l’an passé. Et le milieu offensif brésilien pourrait envisager de claquer la porte du club phocéen en janvier, d’autant que la Premier League lui tend plus que jamais les bras et pourrait offrir une grosse indemnité de transfert à l’OM.

Comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, l’OM a déboursé au total près de 30M€ à l’été 2021 pour recruter Gerson en provenance de Flamengo, et le Brésilien a rapidement confirmé les nombreux espoirs placés en lui. Auteur de 11 buts et 7 passes décisives la saison passée, Gerson s’est imposé comme l’un des nouveaux cadres du projet McCourt et a contribué au retour du club en Ligue des Champions.

Tudor a tout changé pour Gerson

Mais le changement d’entraîneur opéré par l’OM et le départ de Jorge Sampaoli a tout changé pour Gerson. L’international brésilien (4 sélections) fait désormais figure de remplaçant de luxe avec Igor Tudor, et cela pourrait avoir un impact sur son avenir.

OM : Le malaise est confirmé avec Gerson https://t.co/3HQ6oYZRcG pic.twitter.com/aci2eBk1WL — le10sport (@le10sport) September 28, 2022

Gerson vers la Premier League ?

Selon les informations du média brésilien Coluna Do Fla, Gerson serait malheureux à l’OM et verrait d’un bon œil un transfert lors du prochain mercato de janvier. D’ailleurs, toujours selon la même source, Aston Villa serait très intéressé par son profil.