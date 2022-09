Foot - Mercato - PSG

PSG : Lionel Messi très courtisé pour l'été prochain ? La réponse

Publié le 28 septembre 2022 à 19h15 par La rédaction

Après deux ans au PSG, Lionel Messi pourrait bien quitter le club à l’issue de cette saison. L’Argentin n’aurait pas l’intention de prolonger son contrat et envisagerait donc de partir libre dans quelques mois. En revanche, il devrait prendre une décision après la Coupe du Monde et n’aurait pas d’options concrètes pour le moment.

« Je me sens bien, je me sens différent de l’année dernière . » Il y a quelques jours, Lionel Messi avait rassuré les supporters du Paris Saint-Germain. Après une première année compliquée, l’Argentin confiait se sentir mieux au PSG et être « plus à l’aise avec le club, le vestiaire, mes coéquipiers, le jeu . »

Pas d’options pour le moment

Pourtant, La Porteria révélait mardi que le septuple Ballon d’Or n’avait pas l’intention de prolonger son contrat avec le champion de France. Concentré sur la Coupe du Monde au Qatar, probablement sa dernière, il devrait prendre une décision après la compétition. D’après The Sun , il n’aurait pas d’options concrètes pour le moment.

Quel avenir pour Messi ?

Libre en juin prochain, cela pourrait donc être sa deuxième et dernière saison au PSG. Le FC Barcelone rêve de le faire revenir, Joan Laporta ayant multiplié les déclarations en ce sens récemment. Reste à savoir quelle sera la décision de Lionel Messi, qui à 35 ans pourrait également décider de rejoindre un championnat moins huppé comme la MLS.