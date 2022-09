Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Kamara bientôt rejoint par une star de Tudor ?

Publié le 27 septembre 2022 à 20h00 par Jules Kutos-Bertin

Dans le dur depuis le début de saison avec l’OM, Gerson a été sifflé par le Stade Vélodrome contre Francfort. L’international brésilien serait malheureux à Marseille et ne dirait pas non à un départ cet hiver. Aston Villa, déjà sur le coup l’été dernier, pourrait revenir à la charge lors du prochain mercato.

Avec 11 buts et 7 passes décisives, la première saison de Gerson à l’OM a été très réussie. Arrivé de Flamengo pour un montant avoisinant les 30M€, l’international brésilien a été l’homme fort de Jorge Sampaoli sur la deuxième partie de saison, en témoigne sa performance contre Strasbourg pour emmener l’OM en Ligue des Champions lors de l’ultime journée. Mais sous les ordres d’Igor Tudor, la situation n’est plus la même. Gerson a perdu sa place de titulaire indiscutable et a été sifflé par le Vélodrome lors de sa sortie contre Francfort.

Gerson traîne son spleen à l’OM

Résultat, son avenir pourrait s’écrire ailleurs qu’à l’OM. Selon les informations du média brésilien Coluna Do Fla, Gerson serait malheureux depuis quelques temps et verrait d’un bon œil un transfert en raison des critiques des supporters marseillais et de la presse française. Cela tombe bien pour Gerson, une solution de choix pourrait lui être proposée en Angleterre.

La solution Aston Villa toujours possible