OM : Longoria a réalisé un énorme coup sur le mercato

Publié le 2 octobre 2022 à 03h45 par Thibault Morlain

Cet été, l’OM s’est considérablement renforcé. Et avec le schéma d’Igor Tudor, il fallait recruter dans les couloirs. Cela a été chose faite avec l’arrivée de Jonathan Clauss en provenance du RC Lens. Un gros coup de la part de Pablo Longoria. Et quand on voit les performances de l’international français, l’OM ne doit pas regretter son investissement.

Igor Tudor jouant avec des pistons à droite et à gauche, Pablo Longoria devait trouver les heureux élus pour le nouvel entraîneur de l’OM. Pour ce qui est du couloir droit, la priorité a rapidement été trouvée en la personne de Jonathan Clauss, qui sortait de deux grosses saisons avec le RC Lens.

1 but, 2 passes décisives

Aujourd’hui, Jonathan Clauss est donc un joueur de l’OM et ce vendredi, face à Angers, il a été l’homme du match. Positionné dans le couloir gauche en l’absence de Nuno Tavares, Clauss a d’abord marqué le premier but de la rencontre. Il ne s’est ensuite pas arrêté là, délivrant ainsi deux passes décisives, pour Luis Suarez puis pour Gerson.

Défenseur le plus décisif d’Europe

Jonathan Clauss a ainsi fait gonfler ses statistiques. Et quelles statistiques pour le joueur de l’OM. En effet, depuis le début de la saison dernière, l’international français est le défenseur le plus prolifique des 5 grands championnats européens. En effet, Clauss totalise 6 buts et 13 passes décisives.