OM : Vézirian en remet une couche sur la vente du club

Publié le 2 octobre 2022 à 03h15 par Guillaume de Saint Sauveur

Alors que Frank McCourt et Jacques-Henri Eyraud ont décidé de quitter le Conseil de Surveillance de l'OM, certains supporters et observateurs ont interprété ces départs comme un signe annonciateur de la vente prochaine du club phocéen. McCourt a mis fin aux rumeurs, mais Thibaud Vézirian persiste et signe dans ce dossier.

Mercredi soir, l’OM a fait une annonce retentissante en officialisant le départ de Frank McCourt du Conseil de Surveillance. Certains membres du club phocéen évoquent alors une « réorganisation interne sans conséquences sur l’engagement et le statut d’actionnaire du dirigeant américain ». Mais il n’en fallait pas moins pour refaire parler de la vente de l’OM…

Eyraud a suivi McCourt

Il a également été annoncé que Jacques-Henri Eyraud, ancien président emblématique de l’ère McCourt à l’OM qui avait gardé un rôle en siégeant au Conseil de Surveillance, avait lui aussi décidé de partir : « Les rumeurs persistantes et les affirmations selon lesquelles j'aurais eu l'intention de vendre l'OM, malgré tout ce que j'ai pu dire, montrent à quel point celles-ci peuvent être tenaces », a ensuite communiqué Frank McCourt pour faire taire les rumeurs de vente. Et pourtant…

Vezirian confirme le processus de vente