Perez lâche une réponse fracassante à Haaland pour son transfert

Publié le 2 octobre 2022 à 08h10 par Dan Marciano

Interrogé sur l'arrivée de son fils à Manchester City, Alf-Inge Haaland a confié que le Real Madrid n'était que son troisième choix. Une sortie, qui a entraîné la colère des dirigeants merengue. A en croire la presse espagnole, ils seraient remontés contre l'international norvégien et son entourage. Pourtant, il y a quelques jours, il été question d'une possible arrivée du joueur en Espagne en 2024.

Courtisé par le Real Madrid et d'autres cadors européens lors du dernier mercato estival, Erling Haaland a finalement fait le choix de quitter le Borussia Dortmund pour rejoindre Manchester City. Interrogé sur ce transfert, son père, Alf-Inge, est revenu sur ce choix.

Mercato : PSG, Real Madrid... Haaland lâche une première réponse pour son avenir https://t.co/HfqEhERn7D pic.twitter.com/Z9WNvKzrEL — le10sport (@le10sport) October 1, 2022

Les vérités du clan Haaland sur son transfert

Le Real Madrid n'était que le troisième choix d'Erling Haaland selon son père. « Sur notre liste, je pense que Manchester City est la meilleure équipe. Le Bayern Munich est le numéro deux. Nous avons le Real Madrid comme numéro trois, le Paris Saint-Germain comme numéro quatre » a déclaré l'ancien joueur.

Le Real Madrid remonté