Foot - Mercato - PSG

PSG : L’Argentine prend position pour l’avenir de Messi

Publié le 3 octobre 2022 à 04h30 par Thibault Morlain

L’avenir de Lionel Messi est au coeur des discussions. Alors que l’une des questions est de savoir si l’Argentin va continuer avec le PSG, une autre est de savoir jusqu’à quand La Pulga va-t-elle évoluer. Aujourd’hui, Messi a 35 ans et la fin se rapproche. Pour autant, en Argentine, on espère que la retraite arrivera le plus tard possible.

En grande forme avec le PSG actuellement, Lionel Messi ne pense qu’à sa saison avec le club de la capitale et la Coupe du Monde qui arrive avec l’Argentine. Mais à côté de cela, il y a de nombreuses questions concernant l’avenir du septuple Ballon d’Or. En effet, Messi est dans sa dernière année de contrat et le risque est donc qu’il quitte le PSG gratuitement à la fin de la saison.

PSG : Attaqué, Christophe Galtier se lâche sur la polémique du ramadan https://t.co/enTDWTo0mk pic.twitter.com/91BmbxiXVO — le10sport (@le10sport) October 2, 2022

« Profiter de lui pendant encore de nombreuses années »

Que va donc faire Lionel Messi ? Un autre sujet est aussi de savoir jusqu’à quand jouera le numéro 30 du PSG. A 35 ans, l’Argentin se rapproche de la retraite. Mais comme l’a expliqué Lionel Scaloni, sélectionneur de l’Albiceleste, pour Movistar , il faut retarder ce moment le plus longtemps possible : « Avec nous, Messi va bien. Nous l'aimons et le traitons pour ce qu'il est : un joueur exceptionnel. J'espère qu'il continuera comme ça et que nous pourrons profiter de lui pendant encore de nombreuses années ».

« Profitons-en »