Transferts -PSG : Campos a réalisé un très gros coup sur le mercato

3 octobre 2022

Bien qu'il juge son mercato raté, Luis Campos peut se créditer d'un sacré coup sur le marché. Avec la signature de Vitinha pour 40M€, il a enfin trouvé un pendant à Marco Verratti dans l'entrejeu parisien. L'international portugais n'a pas tardé à s'imposer au PSG où Christophe Galtier ne cesse de lui renouveler sa confiance.

Après plusieurs échecs sur mercato, le PSG a enfin trouvé le milieu de terrain parfait pour évoluer aux côtés de Marco Verratti. Pour cela, le club de la capitale peut remercier Luis Campos, qui grâce à son réseau, a permis de recruter Vitinha en provenance du FC Porto. Très vite, le Portugais s'est installé dans l'entrejeu de l'équipe entrainée par Christophe Galtier. Il est rarement décevant et a la chance d'être épargné par les blessures.

Vitinha enchaine

Encore très bon lors de la victoire des siens face à l'OGC Nice (2-1) ce samedi, Vitinha est déjà indispensable aux yeux de Galtier. Il n'a été absent qu'une seule fois du groupe pour la réception de Monaco (1-1), unique match ou le PSG ne l'a pas emporté en Ligue 1. Les arrivées de Carlos Soler, Fabian Ruiz et Renato Sanches n'impactent pas son temps de jeu car il est essentiel dans le système de jeu de son entraineur. Sa débauche d'énergie permet au PSG d'évoluer qu'avec 2 milieux de terrains et renforce le secteur offensif parisien. Il compense parfaitement les montées incessantes des pistons et éclaire le jeu de par son grâcieux touché de balle. Le PSG peut remercier Campos sur ce coup-là.

