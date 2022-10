Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Campos a tenté un coup de folie sur le mercato

Publié le 1 octobre 2022 à 20h40 par Arnaud De Kanel

Le premier mercato de Luis Campos avec le PSG n'a pas été à la hauteur de ses attentes. Le conseiller sportif portugais rêvait de plusieurs têtes d'affiches mais il n'a pas pu concrétiser les dossiers. D'ailleurs, il nourrit d'énormes regrets sur son recrutement dans le secteur offensif où il voulait y ajouter une autre superstar mondiale.

Après le départ de Leonardo, Luis Campos a pris la direction du recrutement au PSG cet été. Le Portugais a avoué que son mercato n'était pas réussi. Et pour cause, il rêvait d'attirer Milan Skriniar, Rafael Leao ou encore Bernardo Silva comme Le10Sport vous l'a révélé en exclusivité. Mais ce n'est pas tout, en attaque Campos souhaitait attirer un certain Robert Lewandowski.

«On peut avoir une quatrième star»

Dans un vestiaire composé à la grande majorité de stars, Luis Campos n'était pas contre l'idée d'en ajouter une autre. Afin d'épauler Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi, la volonté du PSG était de recruter Robert Lewandowski. « Dans cette construction d’équipe, il y a un 9 de référence qu’on n’a pas pris. Lewandowski ? Scamacca ? Je ne parle pas de noms. On peut avoir une quatrième star, un attaquant très costaud, sans prendre en compte les égos. On veut avoir une équipe. On doit avoir des plans B qui font que l’équipe peut jouer de façon différente à certains moments. On peut avoir 4 stars devant sans qu’ils jouent ensemble. L’objectif est que le PSG gagne » avait déclaré Campos au micro de RMC . Depuis, l'attaquant polonais est bien loin du PSG...

