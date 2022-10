Foot - PSG

Le vestiaire de Galtier s'enflamme pour Messi

Publié le 3 octobre 2022 à 07h30 par Dan Marciano

Malgré ses 35 ans au compteur, Lionel Messi continuer de briller sur les terrains de football. L'international argentin a inscrit un sublime coup-franc lors de la rencontre face à l'OGC Nice, participant grandement à la victoire du PSG. A la sortie de cette rencontre, plusieurs joueurs ont loué ses qualités et son excellent début de saison.

Lionel Messi a encore frappé. Ça commence à devenir une habitude, les buts de l'international argentin s'enchaînent depuis le début de la saison, et ce n'est pas pour déplaire au PSG. En Ligue 1, la Pulga en est déjà à cinq buts et sept passes décisives. Le dernier a été inscrit de samedi face à l'OGC Nice (victoire 2-1). Auteur d'un excellent coup-franc, Messi fait grossir ses statistiques et montre par la même occasion à ses détracteurs qu'il est encore bien présent.

«C’est important d’avoir des joueurs comme Messi »

A l'issue de la rencontre, nombreux ont été les joueurs à saluer la performance de Lionel Messi, à commencer par Marquinhos. « C’est important d’avoir des joueurs comme Messi capables de débloquer la situation sur coup-franc. Ça nous a fait du bien. On voit la qualité des joueurs que l’on a. Le match a été difficile, on prend les points. On a eu des difficultés pour trouver des espaces afin de marquer. Parfois, un coup-franc, un corner, c’est très important » a déclaré le capitaine du PSG dans des propos rapportés par Paris Fans.

« Nous sommes contents de les avoir avec nous dans l’équipe »

Questionné sur le coup-franc inscrit par Lionel Messi, Gianluigi Donnarumma s'est aussi montré impressionné. « (Tu as vu le coup franc de Messi tu sais où il va tirer toi ?) Oui (rires). Si c’est dur d’arrêter ce genre de coup franc ? Oui, très dur. Kylian, Leo et Ney sont des joueurs extraordinaires et nous sommes contents de les avoir avec nous dans l’équipe » a-t-il déclaré au micro de Canal +.

« Il est dans un état de forme incroyable »