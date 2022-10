Foot - Mercato - PSG

PSG : Une réponse XXL tombe pour le retour de Messi au Barça

Publié le 3 octobre 2022 à 21h00

Bernard Colas

Alors que le PSG voudrait prolonger le contrat de Lionel Messi, le FC Barcelone souhaiterait également convaincre l’Argentin de faire son retour au Camp Nou, alors que Joan Laporta n’avait pas eu les ressources financières suffisantes pour conserver sa star à l’été 2021. Mais depuis, la situation a changé, et le club culé serait aujourd’hui confiant.

Après une première année d’adaptation, Lionel Messi parvient à briller avec le Paris Saint-Germain. Cette saison, le numéro 30 totalise 7 buts et 8 passes décisives en 12 rencontres disputées, preuve d'une sérénité retrouvée dans un nouvel environnement. « J e me sens bien, je me sens différent de l'année dernière , a reconnu Messi dans un entretien accordé à TUDN il y a quelques jours. Je savais que ça allait être comme ça. Je l'ai déjà dit. J'ai eu une mauvaise période, je ne me suis jamais vraiment trouvé. Cette année est différente. Je suis arrivé avec une tête différente, plus à l'aise avec le club, le vestiaire, mes coéquipiers, le jeu. La vérité est que je me sens très bien. Je recommence à m’amuser. » De bonnes prestations qui donnent des idées au PSG, mais pas seulement.

La prolongation de Messi dans les tuyaux au PSG

Alors que le bail de Lionel Messi court jusqu’en juin 2023, le PSG pense déjà à prolonger sa star. Si aucune offre n’aurait encore été formulée, le club de la capitale serait passé à l’action durant l’été en approchant l’entourage de La Pulga afin d’afficher ses intentions. Il faut dire que le PSG n’est pas le seul à vouloir convaincre Messi, puisque le FC Barcelone lorgnerait également son ancienne star.

Financièrement, le Barça y croit pour Messi