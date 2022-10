Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Le Qatar joue très gros avec Lionel Messi

Publié le 3 octobre 2022 à 14h45

Thomas Bourseau

Aux côtés de Neymar et de Kylian Mbappé, Lionel Messi s’éclate comme il l’a lui-même reconnu lors de la trêve internationale. Cependant, l’aventure de l’international argentin au PSG pourrait trouver son épilogue dès la prochaine intersaison. Chose que le club veut éviter et notamment pour une question marketing.

Le contrat de Lionel Messi arrivera à expiration en juin prochain et il n’est pas dit que l’option présente dans le bail en question pour le prolonger d’une année sera levée. De quoi mettre une certaine pression sur le conseiller football Luis Campos et le PSG.

Attendre la fin du Mondial et le début de l’année pour négocier

D’autant plus que selon Mundo Deportivo, Luis Campos et l’ensemble de la direction du PSG auraient prévu de patienter jusqu’à début 2023 et la fin de la Coupe du monde pour entamer les négociations avec le clan Messi, sachant à quel point le Mondial est important pour le capitaine de l’Argentin. Mais le PSG veut vite trouver un accord pour s’assurer la continuité de sa collaboration avec Messi.

Mercato - PSG : Interpellé par Campos, Messi se laisse séduire https://t.co/eA7fAZaJ04 pic.twitter.com/YyrnShdbHI — le10sport (@le10sport) October 3, 2022

Un coup de pouce marketing non négligeable