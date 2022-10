Foot - Mercato - PSG

PSG : Voilà la star qu’il manquait au Qatar sur le mercato

Publié le 3 octobre 2022 à 13h00 par Guillaume de Saint Sauveur

Longtemps annoncé dans le viseur du PSG et du Real Madrid, Erling Haaland a finalement opté pour un transfert à Manchester City durant le mercato estival. Le buteur norvégien y réussit un début de saison pour le moins XXL, de quoi donner encore plus de regrets aux dirigeants du PSG et au Qatar.

« J'ai beaucoup plus de liberté ici (en sélection). Le coach sait qu'il y a un numéro 9 comme Oliv' (Giroud) qui occupe les défenses et moi je peux me balader et aller dans l'espace. À Paris, c'est différent, il n'y a pas ça. On me demande de faire le pivot, c'est différent », lâchait Kylian Mbappé après la victoire de l’équipe de France contre l’Autriche, le 22 septembre dernier (2-0), pointant donc du doigt l’absence d’un pur buteur au PSG qui le libèrerait davantage sur le plan tactique.

Galtier confirme ce manque au PSG

Quelques jours plus tard, en conférence de presse, Christophe Galtier avait répondu à l’attaquant du PSG en validant ses propos et un manque dû au mercato : « C'est une discussion que j'ai eu lors de la préparation mais aussi avec le président et Luis Campos sur la structure de notre secteur offensif. On était tous convaincus qu'il fallait un quatrième joueur avec un profil différent. Ce quatrième joueur n'est pas venu, c'est dommage mais c'est comme ça », indiquait Galtier.

Mercato : Un futur transfert au PSG ? Le père d’Erling Haaland lâche une bombe https://t.co/mT9TkJuFhb pic.twitter.com/uwbOdniaVN — le10sport (@le10sport) September 29, 2022

Haaland, le chaînon manquant

En clair, il manque un buteur d’envergure au PSG, et il aurait pourtant pu s’agir d’Erling Haaland. Le Norvégien, recruté par Manchester City cet été en provenance du Borussia Dortmund pour 70M€, réalise un début de saison colossal en Premier League avec les Citizens (14 buts, 4 passes décisives) et semble réunir tous les critères attendus par le PSG. Mais le Qatar, qui a finalement réussi à prolonger Kylian Mbappé, est finalement passé à côté du phénomène Haaland qui aurait pourtant été la star idéale en complément de son attaquant français.