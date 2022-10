Foot - Mercato

L’énorme message d’Ancelotti sur son avenir au Real Madrid

Publié le 3 octobre 2022 à 12h45 par Thomas Bourseau

Carlo Ancelotti a réalisé un retour gagnant sur le banc du Real Madrid en remportant à la fois la Liga et la Ligue des champions la saison passée. Contractuellement lié à la Casa Blanca jusqu’à l’été 2024, l’Italien a les idées claires pour la suite et a partagé sa position sur la question de son avenir.

Alors qu’il était engagé envers Everton, Carlo Ancelotti décidait de tout plaquer pour revenir au Real Madrid à l’été 2021, club qu’il avait déjà entraîné entre 2013 et 2015. Au cours de ladite période, le technicien italien était parvenu à offrir la tant attendue dixième Ligue des champions du Real Madrid en 2014, douze ans après la neuvième.

Les louanges de Pérez adressées à Ancelotti

Et la saison passée, succédant à Zinedine Zidane sur le banc du Real Madrid, Carlo Ancelotti a emmené le club merengue à la fois sur le toit de l’Europe et de l’Espagne. De quoi lui valoir les félicitations du président Florentino Pérez dimanche lors de l’assemblée générale du Real Madrid. « Il a une fois de plus écrit l'histoire avec le Real Madrid, le seul à avoir quatre Coupes d'Europe. Il a gagné le cœur des madridistas. C'est une équipe historique ».

«Ce que je vois dans mon avenir, c'est le Real Madrid»