Messi, Nkunku, Bosz… Toutes les infos mercato du 3 octobre

Publié le 3 octobre 2022 à 12h02 par La rédaction

Alors que le mercato estival a fermé ses portes, l'heure est au bilan, et certains clubs s'activent même déjà pour le mois de janvier. Le 10 Sport vous propose de retrouver les dernières informations sur le marché des transferts.

PSG : Lionel Messi chaud pour prolonger ?

Alors que le PSG envisage de prolonger Lionel Messi, l'attaquant argentin semble déjà disposé à écouter les offres de Luis Campos. Selon les révélations du Parisien , Messi ne serait pas contre l'idée de signer un nouveau bail au Parc des Princes. Mais le quotidien précise qu'aucune offre n'a été formulée à l'ancien joueur du FC Barcelone, que ce soit en provenance du PSG ou d'un autre club.



Nkunku aurait déjà signé un pré-contrat avec Chelsea

Christopher Nkunku vers Chelsea, ça brûle ! Annoncé comme étant la future recrue du club londonien, l'attaquant français du RB Leipzig aurait même déjà signé un pré-contrat avec les Blues à en croire les révélations de The Athletic. L'ancien joueur du PSG devrait donc être l'une des grosses opérations du mercato estival 2023, avec une clause fixée à 60M€.



OL : Peter Bosz toujours pas menacé ?