Mercato : Coup de tonnerre au RC Lens, un départ XXL est annoncé

Publié le 3 octobre 2022 à 17h45

Jules Kutos-Bertin

Auteur de nombreux gros coups sur le mercato depuis son arrivée au RC Lens, Florent Ghisolfi, le directeur sportif des Sang et Or, est l’un des artisans de cette nouvelle grosse saison lensoise. Approché par l’OGC Nice, Ghisolfi aurait accepté ce défi et devrait quitter prochainement le RC Lens.

Troisième saison en Ligue 1 pour le RC Lens depuis la montée en 2020 et tout se passe toujours à merveille. Après deux exercices remarquables, les Sang et Or continuent sur leur lancée. En neuf journées de Ligue 1, Lens n’a pas perdu le moindre match et vient de battre l’OL à domicile (1-0).

Clauss, Fofana, Doucouré : les prouesses de Ghisolfi

Et si tout va bien au RC Lens, c’est en grande partie parce que le club est parfaitement structuré. A la tête du sportif, on retrouve Florent Ghisolfi. Depuis son arrivée à Lens, le directeur sportif a réalisé quelques prouesses, notamment avec Jonathan Clauss, Seko Fofana ou encore Cheick Doucouré.

Ça ressemble à un gros uppercut pour Lens. Le très bon projet sportif et la santé dû clubs semblent sur des têtes fortes. Ghisolfi en est une. https://t.co/h1uAma9wzL — Thomas Bonnavent (@TBonnavent) October 3, 2022

L’OGC Nice va le chiper à Lens