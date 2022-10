Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cet énorme aveu sur le transfert avorté de Fofana

Publié le 3 octobre 2022 à 08h30 par Amadou Diawara

Lors du dernier mercato estival, Seko Fofana aurait pu quitter le RC Lens et s'engager en faveur du PSG de Christophe Galtier. Toutefois, l'international ivoirien a finalement décidé de rempiler avec les Sang-et-Or. Coéquipier de Seko Fofana à Lens, Brice Samba a fait d'énormes révélations sur ce dossier.

Alors qu'il voulait à tout prix renforcer le milieu de terrain du PSG, Luis Campos aurait coché le nom de Seko Fofana. Toutefois, l'international ivoirien est finalement resté au RC Lens. D'ailleurs, Seko Fofana a prolongé son contrat avec les Sang-et-Or jusqu'au 30 juin 2025. De son côté, le PSG s'est renforcé au milieu de terrain en bouclant les transferts de Vitinha, Renato Sanches, Fabian Ruiz et de Carlos Soler.

«J'ai posé la question à mon agent »

En ce qui concerne la prolongation de Seko Fofana, les négociations ont été réalisées dans le plus grand secret, avant une annonce XXL au stade Bollaert. Lors d'un entretien accordé à Prime Video , Brice Samba a d'ailleurs révélé qu'il était l'un des rares à avoir été mis dans la confidence par l'international ivoirien.

«J'ai demandé si je pouvais poster "se queda"»

« Si j'étais au courant de la prolongation de Seko Fofana ? Honnêtement, j'ai posé la question à mon agent - parce qu'on a le même groupe d'agents. Deux ou trois jours avant, j'ai demandé si je pouvais poster "se queda" sur Twitter », a reconnu Brice Samba, avant d'en rajouter une couche sur le sujet.

«Seko me l'avait dit avant tout le monde»