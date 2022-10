Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Tout est relancé pour cette recrue du mercato ?

Publié le 3 octobre 2022 à 17h30

Arnaud De Kanel

De retour en Ligue 1 après un passage à Leipzig, Nordi Mukiele a été bon lors de la victoire du PSG face à l'OGC Nice. Cela n'a pas échappé à Christophe Galtier qui a réitéré sa confiance au joueur. Avec la concurrence d'Achraf Hakimi sur le côté droit et un Sergio Ramos de retour en forme dans l'axe droit de la défense parisienne, il a peut être tout relancé.

Recruté cet été par Luis Campos, Nordi Mukiele a donné satisfaction lors de sa titularisation contre Nice en championnat. Associé à Marquinhos et Sergio Ramos, le Français a profité de la blessure de Presnel Kimpembe pour retrouver du temps de jeu. Sa saison avec le PSG semble enfin lancée.

La polyvalence, l'atout de Mukiele

Nordi Mukiele a le luxe de pouvoir évoluer en tant que piston droit mais également en qualité de défenseur central. A droite, ce sera compliqué car Achraf Hakimi parait indéboulonnable tant il apporte du déséquilibre là où Mukiele a un profil plus défensif. Néanmoins, c'est le seul joueur de l'effectif de Galtier capable de remplacer le Marocain pour le faire souffler. La place à prendre est en défense centrale car Kimpembe est blessé jusqu'à la fin du mois d'octobre. Grâce à sa prestation contre les Niçois, l'ancien joueur de Leipzig a marqué des points face à Danilo Pereira et a montré à son coach qu'il fallait compter sur lui dans la rotation. En effet, il sera très difficile pour Mukiele de dépasser Sergio Ramos et Marquinhos dans la hiérarchie au PSG.

