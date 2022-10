Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Recruté cet été, il a bluffé Galtier

Publié le 3 octobre 2022 à 02h30 par Guillaume de Saint Sauveur

Titularisé par Christophe Galtier samedi soir pour la rencontre entre le PSG et l’OGC Nice, Nordi Mukiele a rendu une très belle copie, lui qui a assez peu l’occasion de s’exprimer depuis son transfert dans la capitale durant le mercato estival. Et Galtier n’a pas manqué de souligner la belle prestation de sa recrue.

Avec la blessure de Presnel Kimpembe, éloigné des pelouses pour plusieurs semaines, Christophe Galtier doit recomposer sa défense à trois sans l’international français. Et pour la réception de l’OGC Nice samedi soir (2-1), l’entraîneur du PSG a privilégié l’option Nordi Mukiele (24 ans), d’autant que le défenseur français n’a pas eu beaucoup de temps de jeu depuis son arrivée du RB Leipzig pour 15M€ cet été. À l’origine du but inscrit par Kylian Mbappé, Mukiele a livré une belle performance avec le PSG.

« Il est en confiance »

Interrogé en conférence de presse après la rencontre, Christophe Galtier a rendu hommage à Mukiele : « Je ne sais pas si c’est son meilleur match, mais je suis très satisfait de sa prestation. Je lui reprochais en début de match de ne pas aller chercher Diop, qui se plaçait entre les lignes et faisait tomber nos milieux de terrain et nos défenseurs. Il a réussi à rectifier cela avec Hakimi, ce qui nous a permis de défendre en avançant et de récupérer le ballon plus tôt. Il est en confiance, il a de l’énergie et des jambes », a indiqué l’entraîneur du PSG.

« Je suis très satisfait »