PSG : Christophe Galtier valide un transfert de Luis Campos

Publié le 2 octobre 2022 à 11h10 par Bernard Colas

Ce samedi face à l’OGC Nice (2-1), Nordi Mukiele a été préféré à Danilo Pereira en défense. L’ancien de Leipzig a livré une belle prestation, en étant notamment à l’origine du but de Kylian Mbappé qui a permis au PSG d’aller chercher la victoire. Interrogé en conférence de presse, Christophe Galtier s’est montré satisfait de sa recrue estivale.

Recruté cet été par le PSG, Nordi Mukiele a profité de l’absence sur blessure de Presnel Kimpembe pour obtenir du temps de jeu ce samedi face à l’OGC Nice. Préféré à Danilo Pereira en défense, le défenseur français a livré une prestation solide, étant notamment à l’origine du but de Kylian Mbappé en seconde période. Interrogé sur son cas en conférence de presse, Christophe Galtier n’a pas caché sa satisfaction.

Heureux d’avoir pu contribuer à la victoire de ce soir, un résultat important pour continuer notre série 💪🏾❤️💙 #icicestparis pic.twitter.com/gNxWcoKINd — N O R D I (@NordiMukiele) October 1, 2022

« Très satisfait de sa prestation »

« Je ne sais pas si c’est son meilleur match, mais je suis très satisfait de sa prestation. Je lui reprochais en début de match de ne pas aller chercher Diop, qui se plaçait entre les lignes et faisait tomber nos milieux de terrain et nos défenseurs. Il a réussi à rectifier cela avec Hakimi, ce qui nous a permis de défendre en avançant et de récupérer le ballon plus tôt. Il est en confiance, il a de l’énergie et des jambes », confie Galtier, dans des propos relayés par CulturePSG .

« Il est un joueur qui déborde d’énergie »