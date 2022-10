Foot - Mercato - Real Madrid

Le Real Madrid s'agace et envoie un gros coup de pression

Publié le 2 octobre 2022 à 10h00 par Jules Kutos-Bertin

Annoncés avec insistance du côté du Real Madrid pendant un long moment, Kylian Mbappé et Erling Haaland ont pris un chemin différent. L’international français a décidé de prolonger au PSG alors que le Norvégien a signé à Manchester City. Pour autant, ils continuent de mentionner le Real Madrid… ce qui agace le club madrilène.

Étonnamment, sur le marché des transferts, le Real Madrid a passé un été assez frustrant. Après avoir tout remporté ou presque la saison dernière, le club madrilène a été pris de vitesse dans les dossiers Mbappé et Haaland, deux priorités pour le Real Madrid. Si la Maison Blanche continue à très bien tourné, il y a forcément une petite frustration de ne pas avoir réussi à attirer au moins l’un des deux cracks.

Haaland et Mbappé se lâchent

Même si Erling Haaland n’a pas opté pour le Real Madrid, son père, Alf-Inge, ne se prive pas d’en parler. « Sur notre liste, je pense que Manchester City est la meilleure équipe. Le Bayern Munich est le numéro deux. Nous avons le Real Madrid comme numéro trois, le Paris Saint-Germain comme numéro quatre. Nous avons aussi quelques équipes anglaises à part City qui sont assez bonnes : Liverpool et Chelsea. Ensuite, il y a Barcelone. Ils sont tous plus ou moins sur la même ligne… », a lâché le père de la star de Manchester City. Même si Kylian Mbappé a choisi de prolonger au PSG, il avait lui aussi pris la peine de parler du Real Madrid et de sa relation avec le club madrilène.

Le Real Madrid s’agace