Haaland lâche une première réponse pour son avenir

Publié le 1 octobre 2022 à 07h30 par Dan Marciano

L'avenir d'Erling Haaland fait déjà l'objet de nombreuses spéculations. Arrivé à Manchester City cet été, l'international norvégien pourrait recevoir plusieurs propositions dans les prochains mois de la part du Real Madrid et du PSG. Mais concentré sur son aventure en Premier League, l'international norvégien espère, pour l'instant, glaner des trophées avec sa nouvelle équipe.

Lié à Manchester City jusqu'en 2027, Erling Haaland fait déjà la UNE de l'actualité en Espagne. Selon As , le Real Madrid envisagerait de le recruter en 2024, lorsque Karim Benzema ne représentera plus une menace. Pour ne rien arranger, son père a parlé de son avenir ce jeudi et ouvert la porte à une arrivée au PSG. « Je pense qu'Erling veut prouver ses capacités dans tous les championnats. Il pourra alors y rester trois ou quatre ans au maximum. Il pourrait être, par exemple, deux ans et demi en Allemagne, deux ans et demi en Angleterre et ensuite en Espagne, en Italie, en France, n'est-ce pas ? » a déclaré Alf-Inge Haaland.

« J'aime beaucoup l'Angleterre »

Mais Erling Haaland n'accorde pas d'importance à ces rumeurs. Recruté récemment par Manchester City, il se concentre sur ses débuts en Premier League. Dans un entretien accordé à Sky Sports en, marge du derby, le buteur est revenu sur son transfert. « J'ai toujours regardé la Premier League. J'ai eu toujours eu un lien avec ce championnat. Les stades sont extraordinaires, l'ambiance aussi. J'aime beaucoup l'Angleterre » a confié l'international norvégien.

«Je veux gagner des trophées avec Manchester City »

Son objectif est clair, remporter des trophées avec Manchester City : « Je veux gagner des trophées avec Manchester City, je veux gagner et gagner, je veux tout réussir, je me fiche des buts ». Haaland a également évoqué sa relation avec Pep Guardiola, son entraîneur. « La veille d'un match, il nous dit ce qui va se passer puis le lendemain c'est exactement ce qui se passe. C'est fou. Parfois, je ne comprends pas comment c'est possible » a déclaré l'ancienne star du Borussia Dortmund.

