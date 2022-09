Foot - Mercato - PSG

Un futur transfert au PSG ? Le père d'Haaland lâche une bombe

Publié le 29 septembre 2022 à 22h30 par Bernard Colas

Courtisé par la plupart des mastodontes européens ces derniers mois, à l’instar du PSG et du Real Madrid, Erling Haaland a choisi Manchester City pour la suite de sa carrière. Une étape importante pour le Norvégien, mais ce dernier pourrait refaire parler de lui plus vite que prévu dans la rubrique mercato.

Au côté de Kylian Mbappé, Erling Haaland est déjà considéré comme la nouvelle star du football mondial après avoir enchaîné les buts au Borussia Dortmund. Sans surprise, l’attaquant avait alors le choix pour son avenir lors du dernier mercato estival, et celui-ci a décidé de suivre les traces de son père en rejoignant Manchester City. Un choix payant, puisque l’attaquant de 22 ans n’a pas mis longtemps avant de s’imposer en Premier League, totalisant 14 réalisations en 10 rencontres toutes compétitions confondues.

City rapidement favori, le PSG quatrième sur la short-list des Haaland

Pour autant, il n’a pas été simple pour Erling Haaland de trancher, l’ex-star du Borussia Dortmund disposant de plusieurs pistes de renom pour son avenir. Ce jeudi, The Times partage plusieurs extraits d’un documentaire norvégien consacré au transfert d’Erling Haaland diffusé ce mois-ci sur Viaplay , un service de streaming scandinave, dans lequel le père du joueur se livre sur ce dossier. « Sur notre liste, je pense que Manchester City est la meilleure équipe , reconnaît Alf-Inge Haaland quelques mois avant le transfert de son fils. Le Bayern Munich est le numéro deux. Nous avons le Real Madrid comme numéro trois, le Paris Saint-Germain comme numéro quatre. Nous avons aussi quelques équipes anglaises à part City qui sont assez bonnes : Liverpool et Chelsea. Ensuite, il y a Barcelone. Ils sont tous plus ou moins sur la même ligne… »

Mercato - PSG : La révélation tonitruante du clan Haaland sur le PSG https://t.co/blD0qwKjaT pic.twitter.com/fbtFOjprzd — le10sport (@le10sport) September 29, 2022

« C'est le meilleur projet sportif du monde en ce moment », estimait Haaland avant son transfert

Erling Haaland rejoindra par la suite Manchester City, décision dans laquelle Pep Guardiola a joué un rôle. « Je n'ai jamais pris la décision d'aller dans un club ou un autre en fonction de l’entraîneur, mais c'est un gros avantage d'avoir Pep Guardiola à City, c'est le meilleur entraîneur du monde », confie l’attaquant dans le documentaire. Alors que le feuilleton a traîné plusieurs mois, Erling Haaland aurait fait son choix au cours de la deuxième semaine d’avril : « C'est le meilleur projet sportif du monde en ce moment et c'est là que je donnerai le meilleur de moi-même. »

Le clan Haaland ouvre la porte aux autres championnats, dont la Ligue 1