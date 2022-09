Foot - Mercato - PSG

PSG : Le clan Haaland ouvre déjà la porte au PSG pour un transfert

Publié le 29 septembre 2022 à 22h10 par Bernard Colas

Alors qu’il vient de s’engager en faveur de Manchester City, Erling Haaland n’a visiblement pas l’intention de s’inscrire dans la durée chez les Skyblues. Dans un documentaire consacré au transfert de l’ex-star du BVB, Alf-Inge Haaland estime que son fils pourrait découvrir d’autres championnats européens dans les prochaines années, citant notamment la Ligue 1.

Courtisé par le PSG, le Real Madrid, le FC Barcelone et la plupart des cadors de Premier League, Erling Haaland a rejoint Manchester City lors du dernier mercato estival. Un choix payant, puisque le Norvégien enchaîne les buts, lui qui totalise déjà 14 réalisations en seulement 10 matches. Alors que son contrat court jusqu’en juin 2027, Erling Haaland pourrait néanmoins refaire parler de lui assez vite sur le mercato.

« Il pourrait être, par exemple, deux ans et demi en Allemagne, deux ans et demi en Angleterre et ensuite en Espagne, en Italie, en France »

Dans un documentaire consacré aux coulisses du transfert d’Erling Haaland survenu lors du dernier mercato estival, Alf-Inge Haaland en a profité pour évoquer l’avenir de son fils. « Je pense qu'Erling veut prouver ses capacités dans tous les championnats. Il pourra alors y rester trois ou quatre ans au maximum. Il pourrait être, par exemple, deux ans et demi en Allemagne, deux ans et demi en Angleterre et ensuite en Espagne, en Italie, en France, n'est-ce pas ? », confie-t-il, relayé par The Times et Marca .

Transferts - Real Madrid : Mbappé, Haaland... Florentino Pérez envisage un coup de folie sur le mercato https://t.co/yjIhv2Ylpo pic.twitter.com/GMsXqF3Pwf — le10sport (@le10sport) September 28, 2022

PSG, Real... En route vers un nouveau feuilleton Haaland

Une sortie qui risque de faire parler, alors que le Real Madrid ne lâcherait pas Erling Haaland en vue de la succession de Karim Benzema. Du côté du PSG, on devrait aussi observer de près la situation du Norvégien, ciblé à l’été 2021 pour remplacer Kylian Mbappé comme vous l’avait révélé en exclusivité le10sport.com.