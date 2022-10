Foot - Mercato - PSG

Mercato : Pour Dembélé, le Barça ne prend aucun risque

Publié le 1 octobre 2022 à 06h15 par Thomas Bourseau

Ousmane Dembélé a finalement pris la décision de prolonger son contrat au FC Barcelone cet été bien qu’il ait été question de son départ en tant qu’agent libre. Mais en raison des conditions convenues pour cette prolongation, le Barça chercherait une belle assurance. Explications.

Au terme d’un feuilleton long de plusieurs mois, Ousmane Dembélé a prolongé son contrat à l’intersaison pour deux exercices supplémentaires au FC Barcelone, soit jusqu’en juin 2024. Cependant, dans ledit accord passé avec le Barça , Dembélé a négocié une clause libératoire, en travaillant de concert avec son agent, de seulement 50M€ comme L’Equipe le révélait dernièrement.

Transfert : Le feuilleton Dembélé est relancé, ça s’active en coulisses https://t.co/4nTjUBs4mB pic.twitter.com/gYQftGD54v — le10sport (@le10sport) September 30, 2022

Un transfert inéluctable ?

Une situation ne pourrait empêcher au FC Barcelone qu’un transfert d’Ousmane Dembélé pourrait avoir lieu cet hiver ou l’été prochain d’après ARA . Pour autant, le comité de direction du Barça ne jetterait pas encore l’éponge.

Le Barça ne veut pas perdre Dembélé au rabais