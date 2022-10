Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pour le transfert de Skriniar, Campos a un plan XXL

Publié le 2 octobre 2022 à 20h30 par Jules Kutos-Bertin

Dans le viseur du PSG durant tout l'été, Milan Skriniar a fini par rester à l’Inter Milan. Engagé jusqu'au 30 juin prochain avec les Nerazzurri, le défenseur central slovaque est toujours pisté par le club de la capitale, qui devrait revenir à la charge lors de la prochaine fenêtre de transferts hivernale. Et en cas de nouvel échec, le PSG sera encore là l’été prochain.

Ce n’est pas un secret, le PSG a tenté pendant tout le mercato estival de faire venir un défenseur central. Milan Skriniar était l’objectif numéro 1 de Luis Campos et cet échec a du mal à passer. Face aux demandes colossales de l’Inter Milan, le PSG a préféré passer son tour, afin d’attendre le prochain mercato hivernal. Mais au final, ce dossier reste une déception, puisque Christophe Galtier manque de profondeur de banc à ce poste.

Premier mercato décevant pour Campos

« Je ne suis pas satisfait du mercato, on n'a pas eu l'équilibre parfait. Il y a de la qualité dans l'effectif, mais ce n'est pas parfait. Il faut approcher la perfection, je pense que c'est grave pour nous (...) Notre mercato n’était pas bon, car on a des manques et des joueurs sur la même zone. On a joué avec trois défenseurs centraux, cela nous met en difficulté. On n'a pas parlé qu'avec Skriniar, il y avait d'autres joueurs, donc je ne vais pas parler de tous les noms », reconnaissait Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, après le mercato.

Le PSG va retenter sa chance pour Skriniar