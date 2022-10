Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le plan du Qatar est révélé pour Lionel Messi

Publié le 5 octobre 2022 à 10h15

Thibault Morlain

Au PSG, Luis Campos s'est désormais lancé dans une grosse vague de prolongations. Et les dossiers à gérer sont nombreux. Il y a toutefois urgence pour Lionel Messi, qui est dans sa dernière année de contrat et pourrait donc partir libre en juin prochain. Un scénario que veut empêcher le PSG et le Qatar va d'ailleurs tout faire pour retenir Messi.

Ces dernières heures, ça s'est plus que jamais emballé à propos de l'avenir de Lionel Messi. Tout est notamment parti d'une information de Veronica Brunati, journaliste argentine, qui annonçait que La Pulga serait un joueur du FC Barcelone à partir de juillet 2023. De nombreux médias se sont alors empressés pour démentir cela. Lionel Messi est encore loin d'être parti du PSG, d'ailleurs, une prolongation n'est pas à exclure.

La priorité du PSG

Alors que Lionel Messi est dans sa dernière année de contrat au PSG, le club de la capitale veut tout faire pour retenir le septuple Ballon d'Or et le prolonger. Journaliste pour TyC Sports , Gaston Edul l'a confirmé, le PSG tentera jusqu'au dernier moment de convaincre Messi de signer un nouveau contrat. C'est la priorité absolue des champions de France.

Rendez-vous au Qatar

Il n'empêche que pour le moment Lionel Messi n'est pas centré sur son avenir, ayant plutôt les yeux rivés sur la Coupe du Monde. Le Qatar pourrait alors en profiter. En effet, comme développé par Gaston Edul, les têtes pensantes parisiennes, basées à Doha, voudraient profiter du voyage du clan Messi au Qatar pour le Mondial afin d'entamer les discussions. Affaire à suivre...