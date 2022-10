Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Que doit faire Lionel Messi pour son avenir ?

Publié le 5 octobre 2022 à 08h00

Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi pourrait quitter le PSG seulement deux ans après sa signature. S'il dispose d'une option pour une saison supplémentaire dans son bail à Paris, d'autres options s'offrent à l'Argentin à l'image de retour au Barça ou d'un départ en MLS. Mais quel serait le meilleur choix pour lui ?

L'avenir de Lionel Messi va petit-à-petit devenir un sujet récurrent au PSG. Et pour cause, son contrat à Paris s'achève en juin prochain et compte tenu de son excellent début de saison, Luis Campos espère que l'Argentin va rester. « J'ai demandé à Messi s'il voulait rester, et je lui ai dit que j'espérais qu'il reste pendant les trois ans que j'ai sur mon contrat. Je suis très satisfait de Leo », confiait le conseiller football du PSG au micro de RMC . Néanmoins, bien qu'il dispose d'une option pour une saison supplémentaire à Paris, Lionel Messi a d'autres options pour son avenir.

Un accord avec le Barça démenti par son entourage...

A commencer par un retour au FC Barcelone. Et la bombe a été lâchée par Veronica Brunati. La journaliste argentine assure que Lionel Messi sera à nouveau un joueur du Barça à partir du 1er juillet 2023. Autrement dit, il quittera le PSG à l'issue de son contrat afin de s'engager libre avec son ancien club. Une information rapidement démentie par l'entourage de Lionel Messi auprès de TyC Sports . Florent Torchut, journaliste de L'EQUIPE , ainsi que Fabrizio Romano sont sur la même longueur d'onde et assurent que l'Argentin en prendra aucune décision avant la Coupe du monde.

1 de julio de 2023, Lionel #Messi será jugador del Barça. — Veronica Brunati (@verobrunati) October 4, 2022

... mais les Catalans attendent Messi