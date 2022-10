Foot - Mercato - PSG

Transferts - PSG : Laporta fait un geste fort, le mercato de Messi est relancé

Publié le 4 octobre 2022 à 21h30

Arthur Montagne

En fin de contrat en juin prochain, Lionel Messi ne sait pas encore de quoi sera fait son avenir. Le PSG souhaite absolument le conserver, mais un retour au FC Barcelone n'est pas à exclure. Joan Laporta semble d'ailleurs tout mettre en œuvre pour y parvenir.

Arrivé durant l'été 2021 au PSG, Lionel Messi a connu une adaptation très compliquée qui a eu pour conséquence une première saison peu aboutie. Mais désormais, tout va mieux pour l'Argentin qui brille sous les couleurs parisiennes et semble avoir retrouvé son meilleur niveau. Néanmoins, alors que son contrat s'achève en juin prochain, la question de son avenir est déjà sur toutes les lèvres.

Messi y Laporta, hacen las paces definitivamente. Ojo a lo qué podría pasar la temporada que viene… ojo, ojito. El PSG le quiere renovar sí o sí, pero..: ojo ojito… — Albert Lesan (@albertlesan) October 3, 2022

Laporta fait la paix avec Messi...

Et l'idée d'un retour au FC Barcelone fait également son chemin. D'autant plus que selon les informations du journaliste espagnol Albert Lesan, le principal obstacle a été levé, à savoir la relation entre Lionel Messi et Joan Laporta. Très remonté contre son ancien dirigeant, le numéro 30 du PSG aurait fait la paix avec le président du FC Barcelone de façon définitive. Par conséquent, si la relation entre les deux hommes est désormais saines, un retour de Lionel Messi au Barça ne serait pas à exclure.

