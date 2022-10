Foot - Mercato - PSG

PSG : Xavi sort du silence pour le retour de Messi au Barça

Publié le 3 octobre 2022 à 19h10

Bernard Colas

Alors que le FC Barcelone souhaiterait recruter Lionel Messi à la fin de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Xavi n’a pas échappé à ce sujet ce lundi en conférence de presse. Cependant, l’entraîneur blaugrana est resté mesuré, ne voulant pas perturber l’aventure parisienne de son ancien coéquipier argentin…

Actuellement dans sa dernière année de contrat, Lionel Messi n’échappe pas aux rumeurs pour son avenir. Alors que le PSG voudrait renouveler le bail de son attaquant, le FC Barcelone lorgnerait également son ancienne star. Xavi et Joan Laporta verraient en effet d’un bon œil le retour de Messi en Catalogne, mais l’entraîneur blaugrana a préféré resté mesuré en évoquant la situation de l’Argentin.

Xavi interrogé sur Messi

Présent en conférence de presse ce lundi à la veille d’affronter l’Inter en Ligue des champions, Xavi n'a pas échappé au sujet Lionel Messi, mais l'ancien international espagnol n'a pas voulu se montrer insistant à l'égard de l'Argentin.

💬 Xavi: "La Champions es más dura que LaLiga, quizá más injusta"🇦🇷 ¿Si Messi sería titular aquí en caso de volver? ya veremos cómo se da, pero no es momento de hablar de Leo, le queremos mucho pero no le hacemos un favor a él si hablamos de eso"#UCL pic.twitter.com/SC47y0kdic — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 3, 2022

« Laissons-le profiter de Paris et nous verrons bien »