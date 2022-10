Foot - Mercato - PSG

PSG : Une menace colossale est confirmée pour Messi

Parti libre du FC Barcelone en 2021 pour rejoindre le PSG, Lionel Messi figure toujours sur les tablettes de son ancien club qui souhaite absolument le rapatrier l’été prochain afin de boucler la boucle. Joan Laporta, le président du Barça, semble en avoir fait une affaire personnelle.

« Je pense, j'espère et je désire que le chapitre de Messi au Barça ne soit pas terminé. Je pense que c'est de notre responsabilité que ce chapitre qui est encore ouvert, puisse avoir un moment où les choses se fassent comme elles auraient dû se faire et qu'il y ait une fin bien plus heureuse », confiait Joan Laporta en juillet dernier, et le président du FC Barcelone ne cache donc plus son désir de rapatrier Lionel Messi en provenance du PSG.

Le journaliste de CBS Sports , Ben Jacobs, confirme ce lundi la ferme intention du FC Barcelone de rapatrier Lionel Messi lors du prochain mercato estival, d’autant que l’attaquant argentin arrivera au terme de son contrat actuel avec le PSG à cette échéance et serait donc susceptible de revenir en Catalogne pour y terminer sa carrière.

