Mercato : Pour son avenir, Cristiano Ronaldo imite Lionel Messi

Publié le 3 octobre 2022 à 18h00

Thomas Bourseau

A l’instar de Lionel Messi, Cristiano Ronaldo se trouve dans l’ultime année de son contrat. Mais contrairement à la star du PSG, le Portugais n’est plus indiscutable à Manchester United. Pour autant, Ronaldo aurait pris la même décision que son éternel rival : ne pas songer à son avenir en club avant la fin de la Coupe du monde.

Cristiano Ronaldo a été la grande attraction du mercato estival. Alors que les dossiers Kylian Mbappé, Erling Braut Haaland et Aurélien Tchouaméni ont rapidement été bouclés, le quintuple Ballon d’or a mis le feu au marché des transferts. Et bien qu’il ait été annoncé aux quatre coins de l’Europe, Ronaldo n’a finalement pas bénéficié d’un bon de sortie de la part du nouvel entraîneur Erik Ten Hag à Manchester United et surtout d’un point de chute.

Après avoir mis le feu au mercato, Ronaldo est remplaçant à United

Le10sport.com vous révélait le 13 juillet dernier que le PSG ne songeait pas à l’opération Cristiano Ronaldo à l’époque. Chelsea, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund et même à l’OM, le nom de Ronaldo a été lié à tous ces clubs, sans succès. De retour à Manchester United, le Portugais n’est pas un titulaire indiscutable sous Erik Ten Hag, en atteste le derby de Manchester face à City dimanche (6-3), défaite à laquelle il n’a même pas pris part, resté sur le banc tout le match.

Pas de décision avant la Coupe du monde