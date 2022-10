Foot - Mercato

Cristiano Ronaldo, ce gros coup de gueule sur son mercato

Publié le 3 octobre 2022 à 12h00 par Arnaud De Kanel mis à jour le 3 octobre 2022 à 12h50

C'était le feuilleton de l'été. Partira ? Partira pas ? Finalement, Cristiano Ronaldo est bien resté à Manchester United, contre son gré. La décision des dirigeants mancuniens de le retenir questionne énormément Roy Keane qui estime que les Red Devils ont tout simplement fait preuve d'hypocrisie et ont manqué de respect à l'égard de Ronaldo.

Après deux longs mois de discussions, Manchester United a fermé la porte à un départ de Cristiano Ronaldo durant le mercato estival. Cette décision ne fait pas l'unanimité chez les anciennes légendes des Red Devils . Roy Keane s'est montré très critique à l'égard les décideurs mancuniens et ne comprend pas pourquoi ils ont bloqué le départ de Ronaldo. Il se questionne aussi sur le choix d'Erik ten Hag qui a laissé CR7 sur le banc lors de la claque reçue par Manchester City.

L'explication improbable de Ten Hag sur son choix fort avec Cristiano Ronaldo https://t.co/9Y3VYXqam8 pic.twitter.com/9W6qHkxOR7 — le10sport (@le10sport) October 3, 2022

«Il aurait dû être vendu avant la fermeture du marché des transferts»

L'ancien milieu de terrain des Red Devils est furieux envers la direction mancunienne dans la gestion du dossier Ronaldo. « Je pense que United lui manque de respect. Il aurait dû être vendu avant la fermeture du marché des transferts. D'accord, quand vous êtes manager vous avez besoin d'options. Mais vous ne retenez pas Ronaldo pour le faire s'asseoir sur le banc. C'est l'un des plus grands joueurs de tous les temps (...) Cette situation va juste devenir plus moche au fur et à mesure que la saison avance. Ils auraient dû le laisser partir, il avait des options. Le garder pour le banc, je pense que c'est ridicule pour un joueur de sa stature » s'est insurgé Roy Keane au micro de Sky Sports .

Un départ dès janvier ?