L'explication improbable de Ten Hag sur son choix fort avec Ronaldo

Encore sur le banc de touche pour le choc face à Manchester City, Cristiano Ronaldo n’a fait qu’assister au naufrage de Manchester United (6-3), puisqu’il n’est pas entré en jeu. Après la rencontre, Erik ten Hag a justifié sa décision en expliquant que Ronaldo n’avait pas joué « par respect pour sa grande carrière ».

C’est un nouveau week-end difficile pour Cristiano Ronaldo. Après une trêve internationale frustrante où il n’a pas su se montrer décisif, l’attaquant portugais a passé le derby de Manchester sur le banc de touche. Pire, au-delà de cet après-midi difficile, Cristiano Ronaldo n’a pu que constater la correction infligée par Manchester City (6-3) et Erling Haaland, auteur de trois buts et deux passes décisives.

Après avoir réclamé son départ pendant tout l’été, Cristiano Ronaldo a fini par rester à Manchester United. Avec l’arrivée d’Erik ten Hag, le quintuple Ballon d’Or a perdu sa place et doit désormais s’asseoir sur le banc de touche.

