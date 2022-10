Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L'opération Lionel Messi est déjà en route à Barcelone

Publié le 5 octobre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Ce n'est pas un secret, le FC Barcelone veut faire revenir Lionel Messi. En effet, Joan Laporta l'a confirmé, il souhaite rapatrier l'Argentin en Catalogne. Pour cela, il pourrait profiter du fait que La Pulga arrive au terme de son contrat avec le PSG en juin prochain. L'offensive pourrait alors être lancée prochainement, mais à Barcelone, on aurait déjà posé les premières pierres de l'opération Messi.

L'avenir de Lionel Messi fait actuellement l'objet de nombreuses rumeurs. Si l'Argentin a avant tout les yeux rivés sur la prochaine Coupe du Monde, la question de son futur club est sur toutes les lèvres. En effet, Messi arrive au terme de son contrat avec le PSG. Luis Campos espère toutefois prolonger le septuple Ballon d'Or. Quid maintenant de la réponse de La Pulga ? Lionel Messi a, en effet, d'autres options pour son avenir, notamment celle d'un retour au FC Barcelone, où Joan Laporta va tout faire pour...

Xavi sollicité en interne

Joan Laporta l'a annoncé, il a un plan pour le retour de Lionel Messi au FC Barcelone. Et ce plan serait d'ores et déjà mis à exécution chez les Blaugrana. En effet, comme l'explique Mundo Deportivo , Xavi aurait été sollicité cet été par sa direction pour connaitre son avis à propos de Messi. Et l'entraîneur du Barça aurait fait savoir qu'il était chaud à l'idée de retrouver son ancien coéquipier.



Ce lundi, en conférence de presse, Xavi expliquait toutefois concernant Lionel Messi : « À propos de Leo, on verra comment ça se passe, mais ce n'est pas le moment de parler de Leo, on l'aime beaucoup mais on ne lui rend pas service si on parle de ça. Laissons-le profiter de Paris et nous verrons bien ».

Le FC Barcelone confiant