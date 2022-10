Foot - Mercato - PSG

PSG : Trois propositions tombent pour Lionel Messi

Publié le 4 octobre 2022 à 04h30

Thibault Morlain

Où jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Telle est l’une des questions qui anime actuellement le marché des transferts. Si l’Argentin est aujourd’hui au PSG, il est toutefois en fin de contrat et il y a donc une possibilité qu’il parte libre en juin prochain. De quoi déjà intéresser certains clubs, tandis que le PSG va également tout faire pour conserver Messi et prolonger son contrat.

Depuis 2021, Lionel Messi est un joueur du PSG. L’Argentin avait alors signé un contrat de deux ans. Ce bail touchera donc à sa fin en juin prochain, ce qui pose ainsi la question de l’avenir de La Pulga. Dès janvier, Messi aura la possibilité de négocier avec le club de son choix. Un scénario que Luis Campos va tenter d’empêcher en prolongeant le numéro 30 du PSG. Mais à côté de cela, deux clubs seraient visiblement à l’affût pour s’offrir le septuple Ballon d’Or.

« Messi a reçu 3 approches »

Lors du Que Golazo Podcast , Fabrizio Romano a fait un point sur l’avenir de Lionel Messi et les options dont disposeraient le joueur du PSG pour son avenir. Le journaliste a alors expliqué : « Messi a reçu 3 approches : le PSG, Barcelone et un club de MLS. Mais la réponse de Messi a été : « Je ne veux pas parler maintenant ». Il est concentré sur le terrain, le PSG et sa plus obsession est la Coupe du Monde. Les discussions vont commencer en janvier. Messi ne donne pas d’importance au droit à l’image ou au salaire. Il est seulement concentré sur ses performances et le PSG, où il est heureux. Il va commencer les réunions en janvier ou février. Mais actuellement, aucune décision de Messi n’est attendue ».

« Au PSG, ils sont amoureux de Messi »