Foot - Mercato

Mercato : Voilà le vrai problème du feuilleton Cristiano Ronaldo

Publié le 5 octobre 2022 à 17h30

Alexandre Higounet

L’ancienne star des Red Devils, Roy Keane, a affirmé ces derniers jours sur Sky Sports que la direction de Manchester United était responsable de la situation actuelle avec Cristiano Ronaldo pour avoir fermé la porte cet été à la star portugaise. Est-ce réellement le club mancunien qui a retenu CR7 ? Analyse.

Au micro de Sky Sports, l’ancien milieu de terrain de Manchester United Roy Keane n’a pas mâché ses mots au sujet de la stratégie adoptée par la direction des Red Devils au sujet de Cristiano Ronaldo : « Je pense que United lui manque de respect. Il aurait dû être vendu avant la fermeture du marché des transferts. D'accord, quand vous êtes manager vous avez besoin d'options. Mais vous ne retenez pas Ronaldo pour le faire s'asseoir sur le banc. C'est l'un des plus grands joueurs de tous les temps (...) Cette situation va juste devenir plus moche au fur et à mesure que la saison avance. Ils auraient dû le laisser partir, il avait des options. Le garder pour le banc, je pense que c'est ridicule pour un joueur de sa stature ».

Transferts : L’hiver s’annonce chaud pour Cristiano Ronaldo https://t.co/neGd9GDS4J pic.twitter.com/mcT2u99Yru — le10sport (@le10sport) October 4, 2022

Le principal problème est ailleurs

Comme l’indique Roy Keane, Manchester United serait-il responsable de la situation actuelle de CR7 en ayant refusé de faciliter son départ cet été ? Il est permis d’en douter. D’une part, il est loin d’être certain que le board de MU ait mis des bâtons dans les roues du Portugais dans sa volonté de départ, quand bien même il a pu exiger un montant de transfert, ce qui n’apparaît pas illogique sachant que la star portugaise était encore sous contrat et que son départ représente une entrée financière non négligeable.

Aucun cador ne voulait CR7

De surcroit, le principal problème de Cristiano Ronaldo réside plus dans le fait qu’aucun grand club européen n’était disposé à investir sur lui l’été dernier. Pour quitter MU, CR7 devait faire un double effort : d’une part renoncer (probablement) à un club du premier cercle, d’autre part accepter un effort financier conséquent sur son contrat. Peut-être n’était-il alors pas prêt à cela.