Mercato : Les nouveaux chiffres du transfert de Griezmann sont révélés

Publié le 5 octobre 2022 à 15h30

Amadou Diawara

Prêté avec option d'achat par le FC Barcelone à l'Atlético, Antoine Griezmann était au cœur d'un énorme conflit entre les deux clubs espagnols. Mais heureusement pour l'international français, tout rentrerait dans l'ordre. En effet, le Barça et l'Atlético se seraient entendus pour changer les termes de leur accord. Antoine Griezmann serait donc sur le point de signer un contrat de quatre saisons avec les Colchoneros.

Lors de l'été 2021, le FC Barcelone et l'Atlético ont bouclé un prêt de deux saisons pour Antoine Griezmann. Alors qu'une option d'achat de 40M€ a été négociée entre les deux clubs, les Colchoneros ont finalement estimé que cette somme était trop élevée. Pour ne pas avoir à lever la clause d'Antoine Griezmann, la direction de l'Atlético a donné pour consigne à Diego Simeone de ne pas faire jouer le Français avant la 60ème minute de chaque match. Au cœur d'un énorme conflit entre le Barça et le club madrilène, Antoine Griezmann vit un calvaire depuis le début de la saison. Mais heureusement pour l'attaquant de 31 ans, la situation se serait décantée.

Un accord de principe entre le Barça et l'Atlético pour Griezmann

Selon les informations de Relevo , divulguées ce mercredi, le FC Barcelone et l'Atlético auraient revu leur accord pour le transfert d'Antoine Griezmann. En effet, les deux clubs espagnols se seraient entendus pour modifier l'option d'achat du Français, qui passe de 40M€ à 20M€. Ainsi, Antoine Griezmann ne verra plus son temps de jeu être limité cette saison.

Un transfert à 20M€ pour Antoine Griezmann

Dans la foulée, L'Equipe a confirmé la tendance. A en croire le média français, le FC Barcelone et l'Atlético de Madrid auraient trouvé un accord de principe mardi après-midi pour le transfert d'Antoine Griezmann. Un terrain d'entente d'environ 20M€, plus 5M€ de bonus en fonction d'objectifs sportifs. Alors que rien ne serait encore acté, le Barça et les Colchoneros règleraient les derniers détails.

Un contrat de 8M€ offert à Antoine Griezmann