Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Campos a un énorme coup à jouer pour le transfert de N'Golo Kanté

Publié le 5 octobre 2022 à 14h30

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin avec Chelsea, N'Golo Kanté n'arrive pas du tout à se mettre d'accord avec sa direction pour prolonger. Alors que le champion du monde français réclamerait un contrat de quatre saisons, les Blues ne souhaiteraient pas répondre à ses attentes, et ce, à cause de ses récents pépins physiques. De bon augure pour le PSG, qui serait à l'affût pour boucler un transfert à 0€ avec N'Golo Kanté.

Arrivé à l'été 2016, N'Golo Kanté pourrait ne plus faire long feu à Chelsea. En fin de contrat le 30 juin avec les Blues , le champion du monde français fera ses valises et changera de club librement et gratuitement s'il ne prolonge pas d'ici-là. Une information qui n'aurait pas échappée au PSG.

Le PSG n'a pas oublié N'Golo Kanté

Selon les informations du Daily Mail , le PSG serait en embuscade pour N'Golo Kanté. Conscient de la situation du milieu de terrain de 31 ans, Luis Campos verrait d'un très bon œil l'idée de boucler son transfert pour 0€. D'autant que N'Golo Kanté n'arriverait pas du tout à s'entendre avec la direction de Chelsea pour prolonger.

Les négociations entre N'Golo Kanté et Chelsea au point mort ?

D'après The Daily Mail , les négociations entre N'Golo Kanté et la direction de Chelsea serait au point mort actuellement. Et à en croire les indiscrétions de Mundo Deportivo , les deux parties n'arriveraient pas à se mettre d'accord sur la durée de leur prochain contrat.

Chelsea freiné par les blessures récurrentes de N'Golo Kanté